95 Südpfälzer haben sich seit Donnerstag neu mit dem Corona-Virus infiziert. Im Kreis Germersheim ist ein weiterer älterer Patient gestorben. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind 39 neue Fälle hinzugekommen, im Kreis Germersheim 56.

Das Gesundheitsamt hat mit sofortiger Wirkung die Kita in Barbelroth bis 18. Dezember geschlossen, nachdem dort eine Betreuungsperson positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Für die Kontaktpersonen innerhalb der Kita wurde die Quarantäne bis einschließlich 18. Dezember angeordnet. Das Gesundheitsamt wird sie telefonisch kontaktieren, sie müssen sich testen lassen.

Folgende Einrichtungen sind aktuell neu betroffen: im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus drei Bewohner, in der Pro Seniore Residenz Bad Bergzabern fünf Personen, im Altenzentrum St. Josef Herxheim ein Bewohner. Der bereits gemeldete Kranke ist ein Mitarbeiter, kein Bewohner, korrigiert die Behörde ihre Meldung. Im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße sind am Standort Landau zwei Patienten und drei Beschäftigte neu an Corona erkrankt, am Standort Annweiler zwei Patienten und zwei Beschäftigte. Nicht in der Meldung des Landauer Amtes sind erfasst sind Covid-19-Erkrankten aus den Zuständigkeitsbereichen anderer Gesundheitsämter.