Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldet einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es handele sich um eine Frau aus Landau. Leider macht die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße keine Angabe über das Alter und dazu, ob die Frau gegen Corona geimpft war. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Landau und im Kreis SÜW erhöht sich auf 164. Seit Donnerstag sind in der Südpfalz 48 Neu-Infizierte registriert worden, je 24 an der Weinstraße und im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tages-Inzidenzen: Landau 72,8, Südliche Weinstraße 81,2, Kreis Germersheim 121,7.