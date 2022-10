Rita Dick sowie Pia, Mareike und Anke Ruzika haben in den vergangenen Wochen wieder einen Früchteteppich in der Pfarrkirche St. Martin geschaffen. Das zwei mal drei Meter große Erntedankbild ist ganz aus Naturmaterialien. Die Künstlerinnen wählen jedes Jahr ein christliches Motiv mit aktuellem Bezug für ihr filigranes Kunstwerk. Diesmal geht es um die Verantwortung für die Erde. Symbolisiert ist der Psalm 115, 16 „Der Himmel gehört dem Herrn allein, doch die Erde hat er uns Menschen anvertraut.“ Das Thema sei aktueller denn je, finden die Macherinnen. „Gottes Erde ist uns Menschen anvertraut, dass wir sie gestalten und bewahren. Nehmen wir diese Verantwortung wahr?“, fragen sie. Die Bedrohung der Natur und Umwelt sei sehr beunruhigend. Das Bild soll nicht nur zum Nachdenken über die Zukunft anregen, sondern auch durch die damit verbundenen Spenden notbedürftigen Menschen helfen. Mit der Spendensumme werden soziale Projekte in der näheren Umgebung und im Ausland unterstützt. Der Früchteteppich kann bis zum 25. November von 10 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche besichtigt werden.