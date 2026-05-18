Am Pfingstsonntag wird die Stiftung „Unsere Landauer Stiftskirche“ im Rahmen eines Gottesdienstes und einer anschließenden Matinee feierlich getauft.

Pfingsten ist das Fest der Verkündigung. Christen feiern die Aussendung der Botschafter und der Frohen Botschaft für Jedermann auf der ganzen Welt. Kaum ein Datum würde besser taugen, um die von der Stiftskirchengemeinde auf den Weg geschickte Gründung der Bürgerstiftung „Unsere Landauer Stiftskirche“ unters Volk zu bringen. Im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 24. Mai, ab 10 Uhr wird Dekan Volker Janke die am 28. April gegründete neue Institution, die die Renovierung und den künftigen Erhalt der Stiftskirche sichern soll, für die Öffentlichkeit aus der Taufe heben. Vorstandsvorsitzender Volker Wissing wird nicht anwesend sein, sich aber per Videobotschaft zu Wort melden.

Hintergrund des Engagements ist die Innensanierung der protestantischen Stiftskirche und die Neuausrichtung bei möglichen Nutzungen. Spenden sollen für die Sanierung verwendet werden, das Stiftungskapital für den Unterhalt.

Konzert mit Leiner, Schauren und Vitek

Der feierliche Moment im liturgischen Geschehen erhält einen besonderen Akzent durch ein erstes Benefizkonzert unmittelbar im Anschluss. Um 12 Uhr werden die Trompeter Johannes Leiner und Felix Schauren zusammen mit Kantorin Charlotte Vitek spielen. Leiner und Schauren sind Mitglieder des vielfach prämierten Blechbläserquintetts „LJO Brass“ und dem Landauer Publikum vertraut durch die Auftritte der vergangenen Jahre am zweiten Weihnachtsfeiertag; Vitek begleitet sie an der Orgel. Zusammen spielen sie zugunsten der Bürgerstiftung und machen zugleich Werbung für sie.

Für Johannes Leiner, der mit seiner Formation die lange Tradition des legendären „Rennquintett“ und somit auch das Erbe seines verstorbenen Vaters Peter Leiner fortsetzt, ist es eine Herzensaufgabe, für die Landauer Initiative mit seiner Kunst tätig zu werden. Ungeachtet seiner beruflichen Tätigkeit als Kardiologe am Klinikum Leipzig pflegt er sein künstlerisches Profil erfolgreich und engagiert als nach wie vor gefragter Solist.

Barocke und moderne Musik zum Stiftungs-Start

Felix Schauren, sein Partner am blinkenden Blech, reist extra aus Oldenburg an, wo er am dortigen Staatstheater als Kapellmeister und Musikvermittler arbeitet. Dritte im Bunde ist Charlotte Vitek, die derzeit das Kantorenamt an der Stiftskirche versieht. Und das Publikum darf sich auf teils sehr virtuose Musik freuen. So werden continuo-gestützte Trompeten-Duette der Italiener Antonio Vivaldi und Petronio Francechini erklingen. Auch wenn Letzterer, in Bologna geboren und bereits 29-jährig 1680 in Venedig gestorben, heute wenig bekannt ist – seine Sonate für zwei Trompeten zählt in Blechbläserkreisen zu den Kostbarkeiten.

Spenden werden gesammelt

Klänge aus dem Hier und Jetzt sollen ebenso nicht fehlen. Giacinto Scelsi – vollständig Giacinto Scelsi, Graf von d’Ayala Valva –, 1905 in La Spezia geboren und 1988 in Rom gestorben, zählt zu den stilistisch eigenwilligsten Persönlichkeiten der Moderne. Seine gerne als „sphärisch“ bezeichnete, improvisatorische Vorgehensweise verweigert sich klassischen Zuordnungen. Johannes Leiner wird Kostproben aus seinem Werk solistisch vorstellen. Charlotte Vitek wird als Solistin an der Orgel mit Kompositionen der US-amerikanischen Tondichterin Florence Price und des 1971 gestorbenen Briten Craig Sellar Lang aufwarten.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden zugunsten der Bürgerstiftung „Unsere Landauer Stiftskirche“ wird gebeten.