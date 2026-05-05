Auch dieses Jahr findet unter der Schirmherrschaft der Stadt Annweiler ein „Tag im Park“ mit Führungen, Garteninfos, Tanz und Kinderspaß statt. Laut Ankündigung können sich Besucher am Samstag, 9. Mai, ab 13 Uhr bei einem Spaziergang in der Markwardanlage über Gartengestaltung und die dazugehörenden Staudenpflanzen informieren. Gartenaccessoires, Geschenkartikel zum Muttertag und selbstgenähte Kinderkleidung sind ebenso vertreten wie ein Flohmarktstand der Parkladies zugunsten der Heimatpflege der Stadt. Das Jugendhaus Lemon lädt zum Malen mit Naturfarben ein, es gibt Kinderschminken und die Pollichia bastelt Nistkästen und Samenbomben. Interessierte Besucher können sich den Parkführungen, mit Elfriede Richter um 13.30 Uhr am Staudenstand, und Elisabeth Freudenmacher um 15 Uhr beim Pollichia-Stand, anschließen. Artistische Darbietungen des Vereins Wagemut gibt es ab 14.30 Uhr rund um die Konzertmuschel zu bestaunen. Für Kaffee, Kuchen und spannende Speisen aus aller Welt ist gesorgt.