Johanna Johann hat die Kriegswirren in ihrer ersten Heimat in Schlesien erlebt. Die bald 96-Jährige kam mit Anfang 20 nach Landau und ist hier heimisch geworden. Ihre Erinnerungen an das Kriegsende prägt vor allem die Flucht.

Halbau heißt heute Iłowa und ist eine Kleinstadt an der Kleinen Tschirne im äußersten Südwesten des zu Polen gehörenden Teils der Oberlausitz. Dort ist Johanna Johann aufgewachsen.