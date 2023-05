Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Uferschen Höfe in Landau werden derzeit umgestaltet. Sie sollen dem Wohnen, aber auch dem Austausch und der Begegnung dienen. In dem Viertel lebten einst viele Juden und Handwerker.

Bevor in den nächsten Monaten die Theaterstraße ihr Gesicht verändern wird, lohnt sich ein Blick zurück in die Geschichte. Am besten beginnt man mit dem Straßennamen. Auch er hat sich