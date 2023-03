Parkhaus: Begrünung soll Bäume ersetzen

Neben dem medizinischen Versorgungszentrum Medivicus in der Landauer Paul-von-Denis-Straße soll ein großes parkhaus errichtet werden. Doch der Neubau wirft noch ein paar Fragen auf. Hier geht es zum Bericht und hier zum Kommentar.

Wechsel bei „Leere Wiege“

Helga Beisel hat die Selbsthilfe-Initiative zur Unterstützung von Eltern totgeborener oder in den ersten Lebenstagen verstorbener Kinder gegründet. Jetzt übergibt sie die wichtige ehrenamtliche Arbeit an eine Nachfolgerin.

Organspende: Drei Tote retten zehn Leben

Auch kleinere Kliniken wie die Asklepiosklinik in Kandel spielen bei der Organentnahme eine große Rolle. Eine Ärztin und ein Arzt sprechen darüber, was an der Atmosphäre im Operationssaal im entscheidenden Moment besonders ist.

Quizshow-Kandidat aus Leidenschaft

Hobbys hat Armin Wagner viele. Im vergangenen Jahr ist ein weiteres hinzugekommen: die Teilnahme an Fernsehshows. Am Mittwoch hat er seinen zweiten Auftritt. Moderator Jörg Pilawa hat ihn dabei besonders im Visier.

Sonderabfalllager wird bald gebaut

Auf dem Gelände des Germersheimer US-Depots soll in Kürze nahe beim Tor 1 eine Sammelstelle für gefährliche Abfälle gebaut werden.