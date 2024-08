Nachdem sich der Elwetrittche-Verein Landau aufgelöst hat, fehlt dem Fabelwesen zwar eine adäquate Standesvertretung. Aber der ehemalige Vorsitzende Wilhelm Hauth hat noch viele Geschichten im Köcher. Er ist der Gast unserer nächsten Sommeraktion am Donnerstag, 8. August.

Der 74-Jährige ist nicht umsonst vom einstigen Landauer Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer zum Professor der Trittchologie ernannt worden. Er hat viel erlebt, unzählige Jagden veranstaltet und miterlebt, Bücher gelesen und Kontakte gepflegt. Gekonnt und humorvoll gibt Hauth seine Anekdoten zum Besten.

Dafür haben wir einen Ort gewählt, an dem die Tradition des Pfälzer Nationsvogels noch etwas gilt. „Tritsch trisch“, sagt der Impflinger Winzermeister Hans Kaufmann auf die Frage danach. Er und seine Frau Christa hatten Hauth als Experten schon befragt, wie eine ordentliche Elwetrittche-Jagd über die Bühne geht, weil sie das demnächt für Gäste ihres Hauses anbieten möchten. Im Weingut Kaufmann treffen wir uns am Nachmittag zur gemütlichen Runde. Bei gutem Wetter im Hof, bei Regen im Gewölbekeller.

Übrigens: Wussten Sie, dass die Neustadter dem Landauer Entenrennen mit Gummi-Elwetritsche Konkurrenz machen? Man beachte die andere Schreibweise, auch das kann uns Wilhelm Hauth erklären. Bereits zum zweiten Mal wurde im Mai ein Rennen auf dem Floßbach mit 111 extra angefertigten Elwetrischte veranstaltet. Der Erlös von einigen Tausend Euro kam der Lebenshilfe und dem Kulturverein Soku zugute.

Info

Wer am Donnerstag, 8. August, nachmittags im Weingut Kaufmann in Impflingen dabei sein möchte, kann sich bis Montag, 5. August, 12 Uhr, per Mail an redlan@rheinpfalz.de melden – Stichwort Elwetritche. Wenn mehr Anmeldungen als Plätze eingehen, entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden von uns per Mail verständigt.