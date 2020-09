Der Bad Bergzaberner Gerold Keefer hat am Montag zweimal vor der Landauer Lokalredaktion der RHEINPFALZ demonstriert. Er wirft der Redaktion unter Verwendung des Staatswappens der Deutschen Demokratischen Republik vor, eine Gesinnungspolizei zu sein. Auf der Rückseite des Plakats befand sich bis zur Mittagszeit ein Zitat Heinrich Bölls aus „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. „Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bild-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich“, heißt es in dem Klassiker. Keefer hat die Bild-Zeitung durch die RHEINPFALZ ersetzt. Bei der zweiten Runde am frühen Abend befand sich auf der Rückseite ein Zitat des amerikanischen Bürgerrechtlers Malcolm X.

Kritik an Berichterstattung über Myriam Kern

Keefer will mit seiner Aktion die Berichterstattung der RHEINPFALZ über die rechtsextreme Landauer Förderschullehrerin Myriam Kern kritisieren. Diese war von der Schulbehörde (ADD) zum aktuellen Schuljahr nach Landau versetzt worden. Nach massiven Protesten von Eltern und aus der Zivilgesellschaft wurde Kern aus dem aktiven Dienst mit Schülern entfernt. Die ADD hat noch keine Entscheidung getroffen, ob sie ein beamtenrechtliches Disziplinarverfahren gegen Kern einleitet, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Keefer gilt als Vertrauter Kerns, er hat sie unter anderem bei Protestaktionen kurz nach dem Mord an einer Kandeler Schülerin durch einen afghanischen Flüchtling im Dezember 2017 vor dem Kandeler Rathaus unterstützt.