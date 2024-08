Er gründete einst die Kreismusikschule Südliche Weinstraße mit und leitete 14 Chöre in der Südpfalz. In den 80 Lebensjahren, auf die Werner Weiß am Montag zurückblicken konnte, hat er viel für die hiesige Musikszene getan.

Noch heute wird sein Wirken geschätzt und bewundert. Schon in jungen Jahren war Weiß’ Leben intensiv von Musik erfüllt. Noch bevor er zur Schule ging, gab ihm sein Vater Geigenunterricht. Bald orientierte er sich auf der Viola und dem Klavier im Selbststudium. Seine Tenorstimme konnte sich im Dekanatsjugendchor und in der Kantorei, später auch bei eigenen Liederabenden entfalten. Für die RHEINPFALZ schrieb er viele Konzertrezensionen, Artikel über Musik veröffentlichte er zudem in pädagogischen Zeitschriften.

Neben seiner breiten Chorleitertätigkeit förderte er in einem Instrumentalkreis junge Menschen, die erste Orchestererfahrungen machen. Nach Lehrtätigkeiten an Grund- und Hauptschulen und der Leitung der Fortbildung am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer wurde er Fachleiter für Musik in Rohrbach. Er verhalf dem Fach Musik in seiner Berufslaufbahn zu einer enormen Aufwertung. An der Uni Landau hatte er einen Lehrauftrag inne. 1969 gehörte er zu den Wegbereitern der Kreismusikschule, die zu einer festen Größe im kulturellen Leben der Region geworden ist. Seine eigenen Kompositionen – alle für Chormusik – wurden in fünf Verlagen gedruckt. Eine von ihm gegründete und benannte Schubertiade führte Musikfreunde im Austausch zusammen. Einen großen Erfolg konnte Werner Weiß mit dem Frauenchor Landau 1998 in Regensburg beim Deutschen Chorwettbewerb feiern, der dort den ersten Preis erzielte. Im Chorverband der Pfalz trat der Jubilar regelmäßig mit seinen Chören auf. Zudem war er beim Landesverband Deutscher Schulmusiker in diversen Funktionen tätig. Noch heute lebt Werner Weiß für die Musik, aber er hat auch noch zwei andere Leidenschaften. Über 200 Gedichte hat der Jubilar bereits geschrieben, und er begeistert sich für Fußball.