Ein Goldgelber Löwenaffe ist vom Landauer Zoo auf eine lange Reise geschickt worden. Jerusalem soll sein neues Zuhause werden. Dort ist er auch gut angekommen, wie die Zooleitung berichtet. Jetzt muss er erst in Quarantäne, bevor er seinen Auftrag erfüllt.

Der männliche Affe, der 2017 im Landauer Zoo geboren wurde, ist Vertreter einer sehr bedrohten Tierart, die im Washingtoner Artenschutzabkommen gelistet ist. Transporte zwischen Tiergärten sind innerhalb Deutschlands meist unkompliziert, wenn alle Vorgaben erfüllt sind, heißt es in der jüngsten Infopost aus dem Landauer Zoo. Auch EU-weit bestehen bis auf ein Gesundheitszeugnis des Veterinäramts meist keine größeren Hürden. Der Flug des kleinen Löwenaffens war aufwendiger.

Denn die Reise führte den Passagier ins Nicht-EU-Ausland und musste zudem mit dem Flugzeug gemeistert werden. Außerdem handelte es sich um ein artgeschütztes Tier, was die Sache noch komplizierter macht. Der Transport kostete deutlich mehr Zeit und Aufwand.

Kurz vor der Ausrottung

Der Landauer Affe war vom Koordinator des Europäischen Ex-situ-Programms zu Zuchtzwecken in den „The Tisch Family Zoological Garden“ in Jerusalem in Israel empfohlen worden. Es bedurfte nicht nur einer Exportgenehmigung des Bundesamts für Naturschutz und des israelischen Pendants, sondern auch der Zoll in beiden Ländern hat ein Mitspracherecht. Auch sind zahlreiche medizinische Tests und Bestätigungen nötig.

Aber der Aufwand lohnt sich, heißt es, denn so kann in einem anderen Zoo ein neues Zuchtpaar zum Erhalt einer seltenen Tierart in Menschenobhut zusammengestellt werden. Goldgelbe Löwenaffen standen nach Angaben der Zooleitung in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in den atlantischen Küstenregenwäldern Brasiliens als Folge von Bejagung und zunehmender Lebensraumzerstörung zu Beginn der 1980er-Jahre bereits kurz vor der Ausrottung. Dank eines internationales Zuchtprogramms konnten 47 gezüchtete Affen in verschiedenen Gruppen ausgewildert werden. „Diese Arbeit hat Früchte getragen, die Populationen haben sich stabilisiert, und heute sind ein Drittel der wildlebenden Tiere Nachkommen der ausgewilderten Zootiere“, heißt es in der Infopost.

Gut angekommen

Im Jahr 2003 konnte die Art auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion auf die Gefährdungsstufe „Kritisch bedroht“ herabgesetzt werden. Die Rettung des Goldgelben Löwenaffen zeigt, wie wichtig die Arbeit in den Tiergärten ist.

Unser Äffchen – anders als die Gibbons und Weißscheitelmangaben haben die Klammeraffen im Landauer Zoo keine Namen – ist am Dienstagvormittag von Frankfurt aus nach Jerusalem aufgebrochen. Am Mittwoch kam die Nachricht aus Israel: Das Tier ist gut und sicher angekommen und wird in der neuen Heimat gleich mit seinem Lieblingsfutter verwöhnt, um ihm die Eingewöhnung zu erleichtern. Wie Zoodirektor Jens-Ove Heckel berichtet, wird der Landauer Goldschopf nach einer kurzen Quarantänezeit seine neue Partnerin kennenlernen. Das Landauer Zoo-Team „drückt natürlich alle Daumen, dass die beiden sich verstehen und in naher Zukunft fortpflanzen werden“.