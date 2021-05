Es gibt Wein- und Bierköniginnen, Rettich- und Zwiebelköniginnen und viele, viele mehr. Der Queichheimer Willi Mathes kennt sie fast alle: Er sammelt ihre Autogrammkarten. Eine einzige fehlt ihm, und die müsste eigentlich sogar ganz in der Nähe zu finden sein.

Gesammelt hat Willi Mathes schon immer. Während seine Sammelleidenschaft früher vor allem dem Schützensport galt, schlägt das Herz des Rentners seit einigen Jahren für Gebiets- und Produkthoheiten. Was aber weckte Mathes’ Begeisterung für die „Royals der etwas anderen Art“? Auslöser war die Inthronisierung seiner Nichte Magdalena Rehm zur Dahlienkönigin der Landesgartenschau Landau 2015. Mit der Autogrammkarte der jungen Frau im violetten Ballkleid begann die Geschichte einer Sammlung, die mittlerweile circa 6000 Karten umfasst – die 2000 Doppelten noch gar nicht mitgezählt.

Am Anfang war die Dahlienkönigin

Anfangs waren es vor allem die Weinköniginnen und -Prinzessinnen der Region, die die Sammelalben des 83-Jährigen füllten. Alleine 70 Autogrammkarten älteren Datums stöberte Sohn Notker im Archiv der Kreisverwaltung auf. Auch Raritäten wie die Karte der ersten Deutschen Weinkönigin Elisabeth Kuhn aus Diedesfeld von 1949/50 kann der Queichheimer sein eigen nennen. Mittlerweile hat Mathes fast alle Majestäten der Region katalogisiert und in Klarsichthüllen abgelegt. Doch als richtiger Autogrammjäger wollte Mathes mehr.

„163 Weinbauorte mit Hoheiten gibt es nur in Deutschland“, erzählt Mathes und setzt verschmitzt hinzu: „Beim Bier sind es sicherlich 30. Sämtliche Obstsorten. Lebensmittel wie Schokolade und Zwiebeln. Ich war selbst überrascht, was es alles gibt.“ Um Ordnung in das Chaos der gekrönten Häupter zu bringen, hat Mathes sein eigenes System entwickelt. Er sammelt und sortiert nach den Kategorien Ernährung, Fasching und Heimat. „Sonst blickt man nicht mehr durch“, lacht Mathes, der 25 Jahre im Jugendamt und bei der Ausländerpolizei tätig war.

Tochter Nanni googelt

Stellt sich die Frage, wie und wo man all die Adeligen denn aufspürt. In der Zeitung oder im Fernsehen, sagt er. Dann fange man an zu recherchieren. Früher habe er die Verwaltungen und Majestäten selber angefragt und um Autogrammkarten gebeten. Das sei eine Menge Schreibarbeit gewesen. Heute unterstützt ihn Tochter Nanni bei seiner Suche nach außergewöhnlichen Regenten. „Die googelt für mich. Ich hab nicht mal ein Handy“, erzählt der frühere Präsident des Pfälzer Sportschützenbundes.

Dabei flattern den beiden auch so allerhand kuriose Autogrammkarten ins Haus, wie etwa die des Thüringer Wanderfleischerpaares, des Heiligenstädter Möhrenkönigs oder die der Schweizer Braunviehkönigin. Erst kürzlich erreichte Mathes ein großes Paket aus dem hohen Norden voller Autogrammkarten verschiedener niedersächsischer Gebiets- und Produktköniginnen. Der Goldkönig aus Rotenburg an der Wümme höchstselbst hatte einen Aufruf unter seinen blaublütigen Kollegen gestartet, nachdem er von der beachtlichen Sammelleidenschaft des Pfälzers erfahren hatte. Mit großer Resonanz. 185 Hoheiten ließen es sich nicht nehmen, Willi Mathes’ Sammlung zu erweitern.

Kleinanzeige hat nicht geholfen

Ob es denn bei mehr als 6000 Karten noch eine gäbe, die er sich besonders wünsche? „Ja“, kommt es wie aus der Pistole geschossen, „die der Reptilienkönigin des Landauer Reptiliums.“ Alle Hebel habe er schon in Bewegung gesetzt, um an diese eine Karte zu kommen. Sogar eine Kleinanzeige hat er aufgegeben. Ohne Erfolg. Von der Reptilienkönigin fehlt bislang jede Spur. Eine Sache, die sich nach diesem Artikel hoffentlich ändern wird.