LANDAU. Vor einem Jahr, am 2. November 2019, läuteten die Glocken der Stiftskirche in Landau gegen Hass und Hetze, aus Protest gegen das rechte Frauenbündnis Kandel, das vor den Toren demonstrierte. Nun erinnert die Kirchengemeinde mit einer Aktion daran.

Die Stiftskirche und die Pfarrer gerieten ins Visier der Rechtsextremen. Dekan Volker Janke wurde wegen des Geläuts damals angezeigt. Die Glocken hätten bei der Demo nicht geläutet werden dürfen. Die Ermittlungen verliefen im Sand, aber zusammen mit Pfarrer Jürgen Leonhard und dem RHEINPFALZ-Redakteur Falk Reimer steht Janke heute auf der von Rechtsradikalen geführten schwarzen Liste unter „Nürnberg 2.0“ öffentlich im Internet.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Landau positionierte sich gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit und mahnte Menschlichkeit und Miteinander als Umgangsform an. Im Dezember 2019 gab es eine große Kundgebung in der Stiftskirche, die sogenannte Stiftskirchendemo, nachdem der Stiftsplatz aufgrund von Sicherheitsbedenken mit Blick auf den Weihnachtsmarkt von der Stadt untersagt wurde.

Probleme werden nicht verschwiegen

Die Kirchengemeinde stellt am Samstag, 31. Oktober, ein Video zum Thema „Menschlichkeit und Miteinander“ auf dem Youtube-Kanal des Protestantischen Kirchenbezirks Landau ins Netz: https://youtu.be/iqLjt-BoUbE. Es zeigt, wie ein Miteinander in Landau gelebt werden kann, trotz vieler Probleme, die nicht verschwiegen werden. Gesprächspartner sind der ehemalige Oberbürgermeister Christoph Wolff, Wesley Awokou-Obobih, ein Togolese, der mit einer Landauerin verheiratet ist, sowie Payam Tardast und Elham Zarei. Die iranischen Flüchtlinge leben seit fünf Jahren in Landau und beschreiben in eindrücklichen Worten, wie ihnen geholfen wurde und wie sie es schafften, eine Ausbildung zu absolvieren und Arbeit zu finden. Elham Zarei kandidiert bei den anstehenden Wahlen zum Presbyterium für die Stiftskirchengemeinde.

