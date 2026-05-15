Beim Demokratiefest am 20. Mai wird die Landau zur Bühne für Frieden, Freiheit und eine konstruktive Auseinandersetzung in Sachen Zukunft. Spaß ist auch dabei.

Ermutigt durch die durchweg positive Resonanz auf die Premiere 2024 lädt die Stadt Landau für Mittwoch, 20. Mai, unter dem Motto „Demokratie leben – gemeinsam gestalten“ zu einem Festtag rund um unsere aktuell ebenso gefährdete wie unabdingbare Staatsform. Bespielt werden außer dem zentralen Platz vor dem Rathaus als weitere Lokalitäten das Alte Kaufhaus, die Rote Kaserne, Stiftsplatz und Stiftskirche, das Max-Slevogt- und das Otto-Hahn-Gymnasium, das Amtsgericht, die Zooschule, das neue Logis der Evangelischen Studierendengemeinde sowie die komplette Innenstadt.

Angelika Kemmler, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt und federführende Organisatorin des umfangreichen Aktionstags, ist ungebrochen begeistert vom regen Zuspruch der insgesamt 21 Mitgestalter, „die nicht allein sehr spontan auf unsere Anschreiben reagierten, sondern ganz wunderbare Impulse beisteuerten.“

Aktionen von und für Jugendliche

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) um 9 Uhr vor dem Rathaus nimmt das Karussell der Angebote umgehend Fahrt auf und dreht sich nonstop bis 16 Uhr weiter. Großen Raum nehmen aktuell Aktionen von Jugendlichen, aber auch speziell für Jugendliche ein – die Schulleitungen sind jeweils mit im Boot. Aber auch aus den Offerten für Jedermann die rechte Auswahl zu treffen, dürfte angesichts der Fülle an Führungen, Workshops, Planspielen und Ausstellungen nicht leichtfallen. „Wir haben versucht, die komplette Bandbreite gesellschaftsrelevanter Themen abzubilden“, so Angelika Kemmler, „und nicht zuletzt Foren auch für spontane Gespräche, Auseinandersetzungen über brennende Themen zu öffnen.“

So geht es unter anderem um Frauenrechte und Kriegserfahrungen, wenn die „Omas gegen Rechts“ auffordern: „Wir sind die Alten: fragt uns!“ Im Großen Sitzungssaal des Justizgebäudes schlüpfen derweil Schüler der 12. Klassen des Otto-Hahn-Gymnasiums in die Rollen von Klägern, Anwälten und Richtern in Sachen Meinungsfreiheit versus Persönlichkeitsrecht. Und am Stand der Polizei auf dem Rathausplatz fühlt das Quiz „Was würdest Du tun?“ dem Verhalten in Konfliktsituationen und der eigenen Zivilcourage auf den Zahn.

Planspiel „Atomwaffenpolitik“

Ein gerade heiß diskutiertes Thema berührt das Planspiel „Atomwaffenpolitik“ der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, das sich explizit an Schüler der Oberstufe richtet. Lehrkräfte und Sozialarbeitende sind speziell angesprochen, wenn es um Konfliktbewältigung geht, ebenso mit der Einheit zum Thema Anti-Ziganismus. Die Evangelische Studierendengemeinde – jetzt in den Ufer’schen Höfen zu Hause – ergänzt das Spektrum der Reizthemen durch einen Workshop zur Queer-History.

Bei den Stadtführungen – immer mit Experten – geht es unter anderem um Artenschutz, die Umgestaltung der Königsstraße, die politischen Karikaturen von Thomas Nast und Frauengeschichten aus Landau. Die Zooschule ist mit Natur- und Artenschutz im Boot. In der Stiftskirche meldet sich das Evangelische Trifels Gymnasium Annweiler zu Bild und Wort, mit einer Mitmachausstellung unter dem Motto „Gottes Welt ist bunt“ und einem Thema, das alle Altersgruppen um Meinung befragt: „Kirche, Staat und Menschen – Revolutionen als Triebfeder der Demokratie?“.

Etliche Gruppierungen sind zudem mit Info-Ständen auf dem Rathausplatz vertreten. Dort darf man sich auch internationalen kulinarischen Genüssen hingeben, von Flammkuchen über Falafel bis Thai-Küche. Und nicht zuletzt wird dazu der passende Ohrenschmaus gereicht. Denn im Wechsel mit der Bigband des Otto-Hahn-Gymnasiums werden Rooster Palatina mit Country-Flair und der bekannte Pfälzer Liedermacher Uli Valnion mit seinen Arbeiter- und Demokratie-Songs dazu das klangliche Flair beisteuern.

Noch Fragen?

Der zehn Seiten umfassende, optisch ansprechend und informativ gestaltete Flyer liegt in allen öffentlichen Gebäuden aus und benennt auch die jeweiligen Ansprechpartner bei Angeboten, die eine Anmeldung benötigen. Digital ist der Flyer abrufbar unter: https://engagement-landau.de/demokratietag/