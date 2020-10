Ein Schüler der Landauer Berufsschule an der Berufsbildenden Schule (BBS) ist positiv auf Corona getestet worden. Zum unmittelbaren Umfeld zählten vier Lehrer und sechs Schüler, sagte Schulleiter Wolfgang Peters auf Anfrage. Zwei der Schüler mussten in Quarantäne, vier seien getestet worden. Peters geht davon aus, dass der Fall weiter keine Konsequenzen für die Schule hat. „Unsere Hygienestandards greifen.“ Er sei am 7. Oktober vom Gesundheitsamt informiert worden, der Schüler habe seinen zweiwöchigen Blockunterricht am 2. Oktober beendet. In der Regel schließe sich eine vierwöchige Phase im Betrieb an, bevor es für zwei Wochen wieder an die Berufsschule geht. Wie Peters berichtet, werden die Klassenräume regelmäßig durchgelüftet. Die Sitzordnung ist frontal angeordnet, weil dies der beste Schutz sei. An der BBS unterrichten 130 Lehrer über 2100 Schüler ab der zehnten Klasse. Sie ist die größte Schule in Landau. In der vergangenen Woche war auch an der Integrierten Gesamtschule Landau ein Covid-19-Fall akut geworden. Ein 15-jähriger Zehntklässler hatte sich bei seinem Vater angesteckt. 13 Schüler und zwei Lehrer mussten einen Corona-Test machen. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt.