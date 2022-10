Der Hausmeister der Staufer

Wie lebt es sich eigentlich auf einer Burg? Hans Reither weiß das ganz genau. 41 Jahre war er Burgverwalter des Trifels und hat mit seiner Familie lange in den alten Gemäuern gewohnt.

Bloß keine Frostbeulen im Gottesdienst

Energie ist extrem teuer geworden, Kirchen sind tendenziell kühl. Das passt nicht gut zusammen. Unter anderem an der Landauer Stiftskirche sinnt man nach Lösungen des Problems.

Vorsorge kann nicht schaden

Die Stadt kann nicht alles regeln, sagt landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Die Bürger müssen selbst Vorsorge treffen, falls es zu einem großen Stromausfall kommen sollte.

Warten, bis der Arzt kommt

Eigentlich sollte der Betrieb des neuen Ärztehauses in Maikammer komplett im November starten. Jetzt muss ein Teil der Ärzte noch warten. Das hängt mit einem Wasserschaden zusammen.

Frage nach Verantwortung

Was ist in Sachen Neuburger Bürgerhaus schiefgelaufen? Das will die SPD in einer Sondersitzung klären. Für die Bauaufsicht liegt dagegen der Fall ganz einfach. Aber wie geht es weiter?

Grenzenlose Gesundheitsversorgung

Gemeinsame Gesundheitsversorgung im Raum Südpfalz, Baden und Elsass: Das Projekt „Offre de soins (Bereitstellung von Pflege) Pamina Gesundheitsversorgung“ präsentiert Ergebnisse.