„Schützen Sie sich und Ihr gerade abgehobenes Geld“ steht in fett gedruckten Buchstaben warnend auf einem neu gestalteten Geldumschlag. Damit sollen Bankkunden der Sparkasse Südpfalz für mögliche Betrugsmaschen sensibilisiert werden.

Denn immer häufiger gelingt es Betrügern, ihre Opfer mit Anrufen so unter Druck zu setzen, dass diese große Geldbeträge von ihrem Konto abheben und sie vermeintlichen Helfern übergeben – auf Nimmerwiedersehen. Meist wird der Notfall eines Verwandten vorgetäuscht, wie zum Beispiel, dass er oder sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Kaution gestellt oder ein Rechtsanwalt beauftragt werden müsse. Unter den Opfern sind nicht nur Senioren, sondern Menschen jeden Alters, die mitten im Leben stehen. Obwohl immer wieder vor Enkeltricks, Schockanrufen und falschen Polizisten gewarnt wird, fallen etliche auf die Masche herein und begeben sich „wie im Tunnel“ auf den Weg zu Bank.

Um ihre Kundinnen und Kunden bestmöglich zu schützen, hat die Sparkasse Südpfalz mit der Außenstelle Südpfalz der Opferschutzorganisation Weißer Ring und der Polizei einen Briefumschlag für Bargeld entworfen. Diesen erhalten die Kunden bei Bargeldabhebungen am Schalter. Auf dem Briefumschlag sind mehrere Fragen aufgedruckt, wie zum Beispiel „Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen wurden?“, oder „Sollen Sie das Geld an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?“.

Umschlag soll stutzig machen

Das neue Geldkuvert soll eine weitere Sicherheitsmaßnahme sein, um potentielle Opfer auf die Gefahr aufmerksam zu machen, bevor sie ihr Geld an Betrüger übergeben. „Unsere Mitarbeiter sind gut geschult und für diese Betrugsmasche sensibilisiert. Möchten Kunden plötzlich und in großer Eile ungewöhnlich hohe Geldsummen abheben, werden meine Kollegen aufmerksam“, erklärt Stephen Schulz, Regionalmarktleiter der Sparkassenfiliale Ostbahnstraße in Landau. „Häufig sind die Betroffenen von den Straftätern jedoch so instruiert, dass sie Gespräche abblocken oder Erklärungen vorbringen“, weiß der ehemalige Polizeibeamte Heinz Pollini, der die Außenstelle Südpfalz des Weißen Rings leitet. „Dann sind die Kuverts mit den mahnenden Fragen ein weiterer Baustein, der hoffentlich stutzig macht“, sagt der Leiter der Polizeidirektion Landau, Thomas Sommerrock.

Den Fragen folgt der klare Hinweis an die Kunden: Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, wählen Sie die 110 oder sprechen Sie uns an! „Wenn mit unserem neuen Briefkuvert auch nur ein Betrugsversuch verhindert wird, hat es sich gelohnt“, sind sich die drei Herren einig.

Info

Der Weiße Ring steht Betroffenen von Straftaten zur Seite. Mehr Informationen: www.weisser-ring.de.