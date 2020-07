Endlich hat Bad Bergzabern einen Bolzplatz, auf dem ohne Vereinsmitgliedschaft nach Lust und Laune gekickt werden darf. Bereits im März 2017 hatte der Stadtrat die Bauarbeiten für den Bolzplatz vergeben. Ausgangspunkt für die Planung war die Umgestaltung des Hartplatzes der Spielvereinigung in einen Rasenplatz. Der Bolzplatz liegt westlich des Vereinsheimes, der Zugang ist über die Ecke Beethovenstraße/Theodor-Heuss-Straße möglich. Dass es so lange gedauert hat, bis der Bolzplatz fertig wurde, bedauert die Stadtbeigeordnete Ursula Schulz (Grüne). „Nach dem Rücktritt des damaligen Stadtbeigeordneten Gerhard Rodrian kam die Fertigstellung zum Erliegen. Mit der neuen Stadtspitze kam des Projekt wieder auf die Tagesordnung“, sagt Schulz. Rodrian (Grüne) war Ende Juni 2017 zurückgetreten. Rund 21.000 Euro hat der Bolzplatz gekostet. Das Gartenamt wird in den nächsten Tagen noch zwei Bänke und Mülleimer aufstellen. Aber nach Herzenslust Fußball spielen kann man jetzt schon.