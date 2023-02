Bereits in der Nacht auf Freitag, zwischen 1 und 2. 30 Uhr haben Unbekannte im Eingangsbereich der Pfarrkirche Heilig Kreuz an der Königstraße eine Bronzegedenktafel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Gedenktafel der Augustinerkirche gewaltsam aus der Fassade gerissen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.