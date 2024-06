Kreis fordert Abriss von Ferienhütten

Das Ehepaar Franke hat seinen Garten touristisch aufgewertet. Dort finden sich Unterkünfte und ein Grünes Klassenzimmer. Doch wegen eines Fehlers muss jetzt alles weg.

„Drei Tage lang ist da nullkommanull passiert.“ Joachim Buchmann ist genervt. Da ist der Horstring voll gesperrt und nichts tut sich. Die Stadt widerspricht allerdings.

Über der Queich in der Landauer Bachgasse baumelten bis Freitag an drei Stellen rote Gebilde und Flaschen. Was hatte es damit auf sich?

Nach den Sommerferien rollen an der Asklepiosklinik die Bagger an. Der Abriss des Verwaltungstraktes und der Neubau von Notaufnahme, Operationssälen und Intensivstation rücken näher. Doch schon vorher werden die Kandeler eine Veränderung wahrnehmen.

Am Donnerstagabend wurde Steffen Weiß offiziell zum Bürgermeister der Stadt Wörth ernannt. Seine achtjährige Amtszeit beginnt am 1. Juli. Und die wird die Stadt verändern – nicht nur politisch.