Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Cube. Das Fahrrad des Modells Aim Race wurde am 9. November von Beamten sichergestellt, da die Nutzerin unglaubwürdige Angaben zu dessen Herkunft machte und sie keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, wie die Polizei mitteilt. Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Rades nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder via E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.