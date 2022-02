Die drei überdimensionierten Sitzmöbel und die Liege in der Straße am Philosophengarten in Landau stehen erst einmal nur zur Ansicht dort. Das haben am Donnerstag Ulf Muslick und Ellen Brockhoff betont, die in der Anlage wohnen und zu den Eigentümern zählen. Das von Thorsten Holch geführte Unternehmen Archimedes hat das ehemalige Stabsgebäude der Franzosen gekauft und saniert, auch zwei Neubauten errichtet, dann aber das Gros der Wohnungen verkauft. „Herr Holch hat nicht das alleinige Sagen“, unterstreicht das Paar, das seit 2018 im Philosophengarten lebt. Sollte sich die Eigentümergemeinschaft entschließen, den Sessel und das Sofa mit Betonpolstern nach der LC-Serie von Le Corbusier sowie die Liege nach Eileen Gray zu behalten, erwarte Holch 400 Euro Pro Eigentümer dafür, so Muslick. „Wir wollen die nicht“, unterstreicht seine Frau. Es würden jetzt schon Jugendliche darauf Platz nehmen, eine zusätzliche Lärmquelle. Auch die Lampen, die wie Stehlampen anmuten, gefallen dem Paar nicht. Die Beleuchtung sei eingeschränkt.