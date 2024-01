Am 30. Mai 1274 wurde Landau zur Stadt. König Rudolf von Habsburg verlieh ihr die entsprechenden Rechte. Der König agierte jedoch nicht nur aus Liebe zu seinen Untertanen.

Der König war offenbar hochmotiviert, so viele Städte wie nur möglich mit Stadtrechten auszustatten. Man könnte beinahe von einem Privilegierungsdrang sprechen. Und was hatte Rudolf von alldem? Eines ist sicher, aus Selbstlosigkeit verhalf er den Städten nicht zur Blüte. Die Gründe sind in erster Linie in der Reichspolitik zu finden. Während der kaiserlosen Zeit war früheres Reichsgut in fremde Hände übergegangen. Dies konnte der 55-jährige König nicht akzeptieren - er forderte es nun zurück und organisierte es neu.

Auf die Bitte seines Neffen, des Landauer Territorialherren Emichs IV. von Leiningen, sollten nun auch dessen Siedlung besondere Rechte zugesprochen werden. Am 30. Mai 1274 war es soweit: Landau bekam seine Stadtrechte durch den König verliehen. Wenn das nicht nach Freiheit roch! Die Burg auf der Land Aue war ebenso ein Teil des Reichslehens. Kein Wunder also, dass Rudolf sie förderte und aufwertete. Zusätzlich bekam er von der Stadt finanzielle Zuwendungen.

Nachfolge gesichert

Zu den wichtigsten Rechten zählten die Selbstverwaltung und der Wochenmarkt. Sie bedeuteten Freiheit und Selbstbestimmung, aber auch Existenzsicherung und Bevölkerungszuwachs. So verstaubt die „mittelalterliche Stadt“ auch klingen mag, Grundelemente sind bis heute erhalten. Freiheitliche Rechte wie die städtische Gerichtsbarkeit bildeten die Handlungsgrundlage für eine Stadt und waren Ausdruck einer mittelalterlichen Urbanität. Auf die erste Privilegierung für Landau folgte bald die nächste. Im Jahr 1291 wurde die Stadt zur Reichsstadt erhoben. Und damit ergatterte sie einen besonders hohen Rang in der Städteordnung. Es gelang, sich schnell weiter zu entwickeln und bestimmte Handlungen zu vollziehen. Rudolf starb am 15. Juli 1291 in Speyer. Er inszenierte seinen Tod am Ort der Grablege von salischen und staufischen Königen und manifestierte damit den Anspruch der Habsburger auf deren Nachfolge.