Ein Streit eskalierte im Oktober 2025. Warum sich eine Frau vor dem Landgericht Landau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten muss.

Überzeugt davon, dass ihr Ehemann sie mit anderen Frauen betrügt, soll die damals 43-Jährige mit einem großen Küchenmesser auf ihn eingestochen und ihn am Bauch verletzt haben. Mit Hilfe einer Dolmetscherin schilderte die Angeklagte ihren Lebenslauf. Demnach wurde sie in Shanghai geboren und wuchs als Einzelkind in einer vergleichsweise gut situierten Familie auf. Die Schule verließ sie laut ihren Ausführungen mit Bestnoten und absolvierte ein Lehramtsstudium. Nach dessen Abschluss arbeitete sie allerdings nicht als Lehrerin, sondern als Flugbegleiterin.

Bei einem dieser Flüge lernte sie ihren späteren Mann kennen, dem sie 2012 nach Deutschland folgte. Das Paar hat heute drei Kinder. Die Frau berichtete weiter, dass sie gerne noch mehr Kinder gehabt hätte, ihr Mann jedoch nicht. Bei der vierten Schwangerschaft habe er sie zu einem Abbruch überreden wollen, dem sie sich aber verweigert habe. Sie zeigte sich überzeugt, dass sie aufgrund des emotionalen Stresses eine Fehlgeburt erlitt.

In Deutschland kein eigenes Geld

Ihre Ehe beschrieb die Angeklagte als nicht besonders glücklich. Ihr Mann habe sie meist mit sehr wenig Respekt behandelt, ihr für nichts Anerkennung gezollt. Es sei häufig zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Sie sei lange Zeit davon überzeugt gewesen, dass ihr Mann Verhältnisse mit anderen Frauen gehabt habe, habe dafür aber keinen Beweis. Ihr Mann habe sie sehr oft belogen. Besonders gelitten habe sie unter der Behandlung durch seine Eltern, die sie bei mehrere Monate andauernden Besuchen beschimpft, gedemütigt und auch misshandelt hätten.

Die Angeklagte gab an, mit dem Schreiben und der Übersetzung von elf Büchern eigenes Geld verdient zu haben, das auf ein Konto in China eingezahlt wurde. Hier in Deutschland habe sie ihren Mann regelmäßig um Geld für jeden Einkauf bitten müsse. Wegen mangelnder Sprachkenntnisse habe sie auch keinen Führerschein machen können. Ihren Wohnort im Kreis Südliche Weinstraße verlasse sie nur im Auto in Begleitung ihres Mannes.

Angeklagte streitet Tötungsabsicht ab

Auch den Tathergang schilderte die Frau. Ihr Mann sei später als gewöhnlich von der Arbeit nach Hause gekommen. Als sie kochen wollte, habe sie bemerkt, dass drei Knollen Knoblauch fehlten. Sie sei überzeugt gewesen, dass ihr Mann diese einer Freundin geschenkt habe und sei zornig geworden. Als sie ihren Mann zur Rede gestellt habe, sei dieser wütend geworden, habe versucht, sie wegzustoßen und die Küche zu verlassen. Da habe sie das auf der Arbeitsplatte liegende Messer ergriffen und damit in seine Richtung gezielt. Dann habe sie zugestochen und ihn am Bauch getroffen.

Als sie seine Verletzung gesehen habe, sei sie wie erstarrt gewesen. Die Angeklagte betonte, sie habe ihren Mann keinesfalls töten wollen, aber in ihrem Zorn gewünscht, auch er möge Schmerzen empfinden. Sie habe ihn gebeten, zu den Nachbarn zu gehen und Hilfe zu rufen, da sie dies wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht selbst tun konnte. Während ihr Mann bei den Nachbarn war, habe sie die Blutflecken beseitigt. Dann habe sie sich von ihren Kindern verabschiedet, da sie gewusst habe, dass sie nun ins Gefängnis gehen müsse. Die alarmierten Polizisten hätten wohl Angst gehabt, das Haus zu betreten, deswegen sei sie zu ihnen hinausgegangen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Auch Schwiegervater mit Messer verletzt

Auf Befragung gab die Angeklagte an, sie sei nie krank gewesen und konsumiere weder Alkohol noch Drogen. Auch leide sie nicht an einer psychischen Erkrankung. Sie zeigte sich überzeugt, dass sie nach der Haft wieder mit ihrem Mann und den Kindern zusammenleben werde, ihr Ehemann wolle das auch.

Erfolglos blieb das Gericht zunächst mit dem Bemühen herauszufinden, ob die Angeklagte zu gewalttätigen Wutausbrüchen neigt. Es sind zwei Vorfälle bekannt, bei denen sie handgreiflich geworden sein soll. Die Angeklagte räumte ein, ihren Schwiegervater mit einem Messer verletzt zu haben – als Gegenwehr gegen massive Beleidigung und Misshandlung. Eine tätliche Auseinandersetzung mit einer Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft bestritt sie hingegen. Die Verhandlung wird am 7. Mai fortgesetzt.