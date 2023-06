Der Eichenprozessionsspinner ist wieder in Landau aktiv. Eine Schülerin der Thomas-Nast-Grundschule hat sich mutmaßlich beim Kontakt mit den Härchen des Tieres leicht verletzt – die Mutter habe ihr in einer E-Mail von Hautirritationen bei der Schülerin berichtet, sagt Schulleiterin Pascale Schneider auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Befall eines Baums sei von Lehrern in der Pause entdeckt und gemeldet worden, berichtet Schneider weiter. Die Schule habe das Umweltamt der Stadt informiert, das sofort aktiv geworden sei. Eine Spezialfirma habe die Raupe noch am selben Tag abgesaugt und dem Schulpersonal empfohlen, den Baum mit Wasser abzuspülen, um die Härchen zu entfernen. Die Stadtverwaltung bestätigt den Vorgang. Die Brennhaare der Raupe – auch alte abgefallene – können bei Hautkontakt Rötungen oder eine Dermatitis auslösen. Die Hautreaktionen halten oft wochenlang an.