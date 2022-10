Im Landauer Stadtwald ist die Wertholzernte gerade abgeschlossen worden. Wie das Forstamt Haardt mitteilt, wurden Eichenstämme der Superlative gefällt. Der Wald rund um den Taubensuhl ist weit über die pfälzischen Grenzen hinweg für die hochwertigen Eichenhölzer bekannt. Laut Förster Mario Biwer sind jetzt wieder 50 Festmeter Traubeneichenwertholz geerntet worden. Der Verkauf zieht sich bis in den Dezember, sodass der Erlös noch nicht bekannt ist.

Die Bäume werden in einer „Ausleseernte“ punktuell über das Revier verteilt entnommen. „Somit ist die Einhaltung der Nachhaltigkeit gegeben, denn diese sehr wertvollen Bäume sind teilweise über 300 Jahre alt.“ Oftmals suchten sich die Holzkäufer die Bäume noch stehend im Bestand aus. Der größte Teil der Werteichen wird in einem Meistgebotsverfahren auf den Wertholzplätzen um Johanniskreuz versteigert. In den vergangenen Jahren erreichten die Werteichen vom Taubensuhl einen Durchschnittspreis von 1200 Euro pro Festmeter.

Gute Eigenschaften

Eichenholz bietet laut Förster Biwer aufgrund seiner hervorragenden technologischen Eigenschaften, der extrem hohen natürlichen Dauerhaftigkeit, der guten Bearbeitbarkeit und wegen seines sehr dekorativen Aussehens ein sehr breites Anwendungsspektrum, das vom kaum ein Millimeter starken, sehr ausdrucksvollen Furnier für den Ausstattungsbereich über die Verwendung als Massivholz im Möbel-, Treppen-, Türen- und Fensterbau, als sehr haltbarer, elastischer Fußbodenbelag und als extrem dauerhaftes Bauholz reicht. Bei der Verwendung von Eichenholz im Fassbau, zum Beispiel den Barrique-Fässern, vermählen sich die Aromen des Rebsaftes mit den Inhaltsstoffen ausgewählter Eichenhölzer und verwöhnen die Gaumen auch der sehr anspruchsvollen Weingenießer.