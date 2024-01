Im westlichsten Zipfel des Ostparks an der Rheinstraße ist am Donnerstagmorgen eine große Eiche umgestürzt. Sie hat ein Geländer an der ungenutzten Tiefgaragenzufahrt zu Festhalle und Park-Hotel zerstört und drei in der Mahlastraße geparkte Autos leicht beschädigt. Die Eiche war nach Angaben der Stadt etwa 150 Jahre alt, rund 20 Meter hoch und hatte einen Stammdurchmesser von rund einem Meter. Laut Stadt war der Baum halbjährlich kontrolliert worden, zuletzt im Oktober. Seit 2018 eine Vitalitätseinbuße festgestellt worden war, stand der Baum unter Beobachtung, es gab einen Pflegeschnitt, der dem Baum gutgetan habe, und wiederholte Zugversuche, um die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Jetzt sei festgestellt worden, dass der Wurzelbereich vom Tropfenden Schillerporling, einem Weißfäule produzierenden Pilz, befallen gewesen sei. Bei einem Nachbarbaum wurde der Wurzelbereich freigelegt, auch dort waren die Wurzeln fast nicht mehr vorhanden. Er wurde ebenfalls gefällt. Beide Bäume hätten bei einem Sturz in eine andere Richtung die Bushaltestelle an der Rheinstraße erreicht. Nach Angaben eines Baumpflegers wirkte die umgestürzte Eiche vital.