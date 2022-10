Ein Jahr nach dem Umbau der Eichbornstraße lädt Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) die Anwohner zu Gesprächen ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen diese am Dienstag, 17.30 Uhr, an der Ecke Eichbornstraße/Hans-Boner-Straße beginnen. Die Anwohner sollen helfen, die Situation nach dem Umbau zu bewerten, und können Verbesserungsvorschläge einbringen. Teilnehmen werden weitere Mitarbeitende der Mobilitätsabteilung und des Ordnungsamts. In der Eichbornstraße waren im vergangenen Jahr zwei Überquerungshilfen für Fußgänger, ein Fahrradstreifen und durchgängig Tempo 30 eingeführt worden.