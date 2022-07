Am Donnerstagabend wurde bei der Edenkobener Polizei ein Schlüsselmäppchen mit einem Haus- und einem Fahrradschlossschlüssel abgegeben, das der ehrliche Finder in Edesheim in der Ludwigstraße auffand. Die Polizei bittet den Verlierer, sich im Fundbüro der VG-Verwaltung zu melden.