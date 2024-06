Die Freude einer 33-Jährigen über einen ehrlichen 26-Jährigen dürfte riesengroß gewesen sein. Wie die Polizei berichtet, übergab der junge Mann den Beamten am Montag 2000 Euro in bar, die er zuvor in einem Geldautomaten der Sparkasse in der Landauer Innenstadt gefunden hatte. Durch Ermittlungen der Bank konnte die rechtmäßige Eigentümerin des Geldes, die erwähnte 33-Jährige, gefunden werden. Sie sei in dem Glauben gewesen, dass das Abheben nicht funktioniert habe, weshalb sie ohne Nachschauen im Ausgabefach des Automaten die Bankfiliale verlassen habe, schreibt die Polizei.