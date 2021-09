Eine 25-Jährige hat sich in Landau als ehrliche Finderin gezeigt. Wie die Polizei mitteilt, hat die junge Frau einen Geldbeutel mit einem „beträchtlichen Bargeldbetrag“ auf dem Gehweg in der Xylanderstraße gefunden und ihn bei der Landauer Polizei abgegeben. Die 42-jährige Besitzerin konnte das Portmonnaie am Mittwochabend bei der Polizei abholen. Sie war im Umzugsstress und hatte deshalb den Geldbeutel verloren. Die 25-Jährige verzichtete auf den Finderlohn.