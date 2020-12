Mit der Ehrennadel der Stadt Landau hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch Barbara Weyrauch und Rüdiger Thomaschewski für ihren langjährigen Dienst an der Allgemeinheit ausgezeichnet.

Der Stadtrat hat außerdem die Ehrung von Simone Luxembourg, der langjährigen Beigeordneten der Partnerstadt Haguenau, beschlossen. Diese soll im kommenden Jahr im Elsass nachgeholt werden. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt.

Barbara Weyrauch wurde für ihr Engagement im Weltladen Landau ausgezeichnet, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. Seit 2015 ist sie Vorsitzende des Trägervereins Partnerschaft Faire Welt. Ihrem Engagement – und dem ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter – ist es auch zu verdanken, dass die Stadt Landau seit 2018 das Siegel „Fairtrade Stadt Landau“ trägt. Hirsch würdigte, dass Weyrauchs Engagement vor Ort ein wichtiger Beitrag zum fairen Handel sei, der es Produzenten in aller Welt ermögliche, ihre Familien zu ernähren und ihre Kinder in die Schule zu schicken.

Rüdiger Thomaschewski ist seit 1954 Mitglied im Deutschen Roten Kreuz, wo er als Ausbilder und Führer einer Sanitätseinheit, Rettungsassistent und Helfer in der Notfalldienstzentrale Landau tätig ist. Darüber hinaus leitet er bei der DLRG Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene und sitzt der Reservistenkameradschaft Landau und der Kreisgruppe Vorderpfalz vor. Dort engagiert er sich für die Kriegsgräberfürsorge und in der Friedensarbeit mit Jugendlichen.

„Zu Beginn des Engagements von Rüdiger Thomaschewski war die Bundesrepublik gerade fünf Jahre alt, Konrad Adenauer war Bundeskanzler und Deutschland wurde mit der Walter-Elf zum ersten Mal Fußballweltmeister“, erinnerte Oberbürgermeister Hirsch und sprach von einer unglaublich langen Zeit, in der Thomaschewski sich für seine Mitmenschen engagiert habe.