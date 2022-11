Eva Schnübel und Edwin Deppert haben von Oberbürgermeister Thomas Hirsch die Ehrennadel der Stadt Landau erhalten. Zudem erhielt der langjährige Queichheimer Ortsvorsteher Jürgen Doll die Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz, wie die Stadt Landau mitteilt. Schübel gründete 2013 unter dem Dach des Hauses der Familie den Altstadt-Kindertreff, dessen ehrenamtliche Leiterin sie bis heute ist. Deppert gründete 2007 den Verein Senioren-Treff und Freunde, dessen Vorsitzender er bis heute ist. Doll gehört seit 1999 als Mitglied der CDU-Fraktion dem Stadtrat sowie verschiedenen Ausschüssen an, seit 2004 ist er Ortsvorsteher von Queichheim. Die Freiherr-vom-Stein-Plakette ist die höchste Ehrung für Kommunalpolitiker in Rheinland-Pfalz. Oberbürgermeister Hirsch überreichte sie Doll in Vertretung des Innenministers. Dem Altstadt-Kindertreff, dem Verein Senioren-Treff und Freunde und dem Kulturverein Queichheim überreichte Hirsch anlässlich der Ehrungen je 1000 Euro als Spende aus Mitteln der Sparkassen-Stiftung.