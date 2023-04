Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat vier Südpfälzern die Ehrennadel des Landes verliehen. Annette Klemm und Alois Gensheimer (beide aus Landau) erhielten die Auszeichnung für ihre langjährige Tätigkeit als ehrenamtliche Richter am Landgericht Landau, Norbert Gschwind (Bellheim) und Jörg Nicklis (Gleisweiler) für ihr Engagement als Schiedspersonen am Amtsgericht Germersheim beziehungsweise am Amtsgericht Landau, wie das Justizministerium in Mainz mitteilt. Die ausgezeichneten ehrenamtlichen Richterinnen und Richter hätten sich mindestens 16 Jahre lang in der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit ihrer Lebenserfahrung eingebracht und bei der Entscheidungsfindung der Gerichte mitgewirkt. Die ausgezeichneten Schiedspersonen haben sich ebenfalls mindestens 16 Jahre engagiert, indem sie außergerichtlich versucht haben, mit den jeweiligen Beteiligten eine gütliche Einigung zu finden. Die Ehrennadel wurde ihnen im Namen der Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei einer kleinen Feierstunde im Landgericht Landau verliehen.