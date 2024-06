Der Ehrenamtspreis der Stadt Landau soll in diesem Jahr am oder rund um den Weltehrenamtstag, 5. Dezember, verliehen werden. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Bisher ist der Ehrenamtspreis immer zum Stadtgeburtstag Ende Mai verliehen worden. Man sei davon ausgegangen, dass die Preisverleihung in diesem Jahr wegen des Festwochenendes untergegangen wäre, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Ob der Preis in den kommenden Jahren dann wieder im Mai oder im Dezember verliehen wird, sei noch nicht entschieden worden. Im vergangenen Jahr haben die Aktiven des Café Asyl den Ehrenamtspreis der Stadt erhalten.