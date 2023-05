„Landau ist bunt, und das ist gut so“. Mit diesen Worten kommentiert Oberbürgermeister Dominik Geißler die Verleihung des Ehrenamtspreises. Die Preisträger wurden mit einem schönen Fest am Danziger Platz gefeiert.

Der Ehrenamtspreis der Stadt Landau 2023 geht ans Café Asyl. Seit 2014 ist die Vereinigung in der Geflüchtetenhilfe tätig und setzt sich für die Belange zugewanderter Frauen, Männer und Kinder ein. Das Team unterstützt Geflüchtete bei Behördengängen, vermittelt Sprachkurse und leistet Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen.

Die Preisverleihung auf dem Danziger Platz am Freitag war mit einem Fest verbunden. Bei Live-Musik und einem internationalen Buffet wurde gemeinsam gesungen, getanzt und das Ehrenamt gefeiert. Die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler hatte gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz, dem Jugendtreff Horst, zahlreichen Vereinen und Gruppen sowie dem Danziger Café eine Ehrenamtsmeile organisiert.

Ein Viertel der Landauer haben einen Migrationshintergrund. Foto: Iversen

Wir tragen Verantwortung

„Landau ist bunt, und das ist gut so“, betonte Oberbürgermeister Dominik Geißler laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. „Rund ein Viertel der Landauerinnen und Landauer hat eine Migrationsgeschichte und Vorfahren in 130 Ländern. Das bereichert unsere Stadt und ist gleichzeitig bei aktuell immer mehr geflüchteten Menschen, die fast jede Woche bei uns ankommen, eine große Aufgabe.“ Als Gesellschaft trügen wir Verantwortung für die Menschen, die zu uns kämen, und ihre Integration sei eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam stemmen könnten, unterstrich der Stadtchef.

Dabei habe sich das Team des Café Asyl seit der Gründung im Jahr 2014 ganz besonders hervorgetan und sich zur unverzichtbaren Beratungs- und Begegnungsstätte für Geflüchtete in Landau und der Region entwickelt, sagte Geißler in seiner Laudatio. „Dafür gilt dem Team mein großer Respekt und mein herzlicher Dank.“ Den Preisträgern überreichte er ein individuell angefertigtes Bild des Landauer Künstlers Xaver Mayer sowie einen Spendenscheck über 1000 Euro aus Mitteln der Sparkasse Südpfalz für die Vereinsarbeit.

Am Danziger Platz war am frühen Freitagabend einiges geboten. Foto: Iversen

Fünf Säulen

Das Unterstützungskonzept des Café Asyl ist umfassend und basiert auf den fünf Säulen Sprache, Begegnung, Mobilität, Alltagsbegleitung und Beratung. Das Angebot hat sich über die Jahre an die sich verändernden Bedarfe in Landau angepasst und umfasst heute ein Lernnachhilfeprojekt, eine Fahrradwerkstatt, Unterstützung bei Arztterminen und in Notsituationen sowie eine wöchentliche Beratungssprechstunde.

Der Ehrenamtspreis der Stadt Landau wird seit 2016 rund um den Stadtgeburtstag am 30. Mai verliehen. Dann jährt sich die Verleihung des Stadtrechts durch Rudolf von Habsburg im Jahr 1274. Vorherige Preisträger, die für ihre vorbildlichen ehrenamtlichen Aktivitäten in unterschiedlichen Bereichen gewürdigt wurden, waren die Landauer Tafel, der Förderverein der Katharinenkapelle, die Kinder- und Jugendfarm, der Festungsbauverein, der Turnverein im ASV Landau, die Rettungsorganisationen DLRG, DRK, Feuerwehr und THW sowie der Trägerverein Frauenzufluchtsstätte Südpfalz.