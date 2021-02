Landau. Die Stadt Landau will ihren Ehrenamtspreis in diesem Jahr an Menschen und/oder Vereine und Organisationen vergeben, die sich während der Coronakrise besonders verdient gemacht haben. Vorschläge können jetzt eingereicht werden.

Im Krisenjahr 2021 komme auch der Ehrenamtspreis der Stadt Landau nicht am Thema Corona vorbei, teilt die Stadtverwaltung mit. Da sich viele Landauer Vereine in der Pandemie mit ihrem Engagement besonders eingebracht hätten, stehe die Preisverleihung unter dem Motto „#miteinanderinLD: Ehrenamt in Krisenzeiten“. Die Verleihung erfolgt am Tag des Landauer Stadtgeburtstags, am Sonntag, 30. Mai. Die Veranstaltungsform wird noch bekannt gegeben.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch, auf dessen Initiative der Ehrenamtspreis zurückgeht, ruft die Bevölkerung dazu auf, Vorschläge für den Preis einzureichen. Gesucht sind Personen, Vereine und Institutionen, die sich bei der Bewältigung der Corona-Krise in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. „Schon in normalen Jahren sind wir froh und dankbar für das, was unsere Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz, in der Jugendarbeit, in Sport, Kultur und im sozialen Bereich auf die Beine stellen. Aber das was zurzeit geleistet wird, ist wirklich unbezahlbar“, sagt Hirsch und betont, dass die Bedeutung des Ehrenamts für die (Stadt-)Gesellschaft gar nicht hoch genug eingeschätzt werden könne.

Preis schon fünf Mal vergeben

Die Stadt Landau vergibt ihren Ehrenamtspreis in diesem Jahr zum sechsten Mal. Bisherige Preisträger sind die Tafel, der Förderverein der Katharinenkapelle, die Kinder- und Jugendfarm, der Festungsbauverein und der Turnverein 1861 im ASV Landau. Die Preisverleihung findet jedes Jahr am oder zumindest rund um den Stadtgeburtstag statt, dem Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte durch Rudolf von Habsburg im Jahr 1274.

Info



Vorschläge können noch bis Sonntag, 14. März, per E-Mail beim persönlichen Referenten des Oberbürgermeisters unter marc.siener@landau.de eingereicht werden.