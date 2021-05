Der Ehrenamtspreis der Stadt geht in diesem Jahr an die Landauer Rettungsorganisationen DLRG, DRK, Freiwillige Feuerwehr und THW – stellvertretend für alle, die sich in Pandemiezeiten für ein gutes Miteinander in der Stadt einsetzen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Geehrten stünden für vielfältiges ehrenamtliches Engagement von Spendenaktionen über die Unterstützung beim Testen und Impfen bis hin zum Zurücknehmen der eigenen Person zum Wohle und Schutz der Allgemeinheit, begründet Oberbürgermeister Thomas Hirsch die Wahl der Geehrten. Die Preisverleihung wird ab Sonntag, 30. Mai, 11 Uhr, auf dem YouTube-Kanal des Offenen Kanals Weinstraße auf www.youtube.com/okweinstrasse zu sehen sein. Die Termine für die Übertragung im linearen Programm werden noch bekannt gegeben.