Der Turnverein 1861 ASV Landau wird mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Landau ausgezeichnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Verein für sein vielfältiges sportliches Engagement geehrt. Das von ihm initiierte Stabhochsprungmeeting habe sich im als hochkarätiges Sportevent etabliert, der Bau einer eigenen „Sporthalle für alle“ finde landesweit Beachtung. Die Preisverleihung ist am Freitag, 29. Mai, in der Landauer Festhalle – ohne Publikum. Die Veranstaltung wird live ins Internet übertragen, der Landauer Christian „Keule“ Haas, bekannt aus der 2019-er Ausgabe der Castingshow „The Voice of Germany“, wird Livemusik beisteuern.