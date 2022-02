Der Ehrenamtspreis der Stadt Landau soll in diesem Jahr an Helfer gehen, die während der Corona-Pandemie andere unterstützt und ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.

Die Preisverleihung steht unter dem Motto „#sozialinLD: Miteinander aus der Krise“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Überreicht wird der Preis am 30. Mai. Oberbürgermeister Thomas Hirsch ruft die Bevölkerung dazu auf, Vorschläge für den Preis einzureichen. Gesucht sind Personen, Vereine und Institutionen, die sich bei der Bewältigung der gesellschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. „Zwei Jahre mit teils strengen Kontaktbeschränkungen, Home-Office und Home-Schooling, Angst um die Gesundheit und die Zukunft wiegen schwer“, so der Stadtchef. „Hilfsangebote helfen, das Versäumte aufzuholen, Vertrauen wiederherzustellen und den Weg zurück in die Normalität zu ebnen. Gerade viele Kinder und Jugendliche, ältere Personen und Menschen mit Behinderung profitieren dabei vom ehrenamtlichen Engagement in unserer Stadt“, sagt Hirsch.

Vorschläge können bis Sonntag, 13. März, per E-Mail an marc.siener@landau.de gesendet werden.