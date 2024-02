Die Stadtverwaltung Landau schult in Kooperation mit der Bildungseinrichtung Profes im März und April Menschen, die sich ehrenamtlich in der Integrations- und Flüchtlingshilfe engagieren. In vier Modulen erhalten die Teilnehmer einen Überblick über Themen wie Aufenthaltsrecht und Arbeitsvermittlung sowie über wichtige Anlaufstellen in der Stadt. Am Ende winkt als Abschlusszertifikat der Ehrenamtspass. Auftakt der Reihe ist am 13. März, die Veranstaltungen sind mittwochs von 15 bis 18 Uhr im Landauer Rathaus. Die Teilnahme ist kostenfrei. In den Grundlagenmodulen werden die allgemeinen Abläufe sowie wichtige Anlaufstellen thematisiert. Dann folgen am 10. April und 17. April zwei Spezialmodule, bei denen Mitarbeitende von Jobcenter, Agentur für Arbeit, Sozialamt und Ausländerbehörde Wissen aus ihren Fachgebieten vermitteln. Es geht um Themen wie Integration in die Arbeitswelt, Arbeitsvermittlung, Aufenthalts-/Asylgesetz und Soziales. Anmeldungen sind bis 10. März bei Rebecca Breit unter Telefon: 06341 6814683 oder per E-Mail an rebecca.breit@profes-gmbh.de möglich.