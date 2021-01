SÜDPFALZ. Die Berichterstattung der RHEINPFALZ zu den Corona-Schutzimpfungen hat einige Seniorenbeauftragte und andere Ehrenamtliche auf den Plan gerufen, die sich der Sorgen und Nöte der betagten Mitbürger annehmen.

Willi Schmitt vom Landauer Beirat für ältere Menschen möchte der Landauer Redaktion der RHEINPFALZ seine „Anerkennung, Zustimmung und Dankbarkeit für die ganze Kampagne“ im Zusammenhang mit den Problemen rund um die Impfung zum Ausdruck bringen. Der Seniorenbeirat Landau habe Oberbürgermeister Thomas Hirsch schon frühzeitig mit Bedenken „betreffend der Erreichbarkeit für die Personengruppen 80+“ konfrontiert. Wenn sich nun in der Bürgerschaft Hilfe formiere, dürfe die Verwaltung nicht aus ihren Verpflichtungen entlassen werden, schreibt Schmitt Hirsch am 9. Januar und bringt ein weiteres Impfzentrum in Landau ins Gespräch. Das ist bekanntlich jetzt beschlossene Sache. Am 20. Februar soll es in einer leerstehenden Halle in der Albert-Einstein-Straße in Landau seine Arbeit aufnehmen.

In seiner Funktion als Mitarbeiter des Landauer Vereines „Silberstreif-gegen Altersarmut“ habe er zwischenzeitlich schon viele Telefonate mit betroffenen Senioren geführt, berichtet Willi Schmitt. „Es spiegeln sich in diesen Gesprächen in der Mehrzahl die gleichen Sorgen und Ängste wie sie in der RHEINPFALZ zu lesen sind.“ Deshalb ist er der Meinung, die Stadtverwaltung hätte von Anfang an einen Kümmerer benennen sollen, der sich der Anliegen der Betroffenen hätte annehmen können. „Das hätte man vorher bedenken können“, betont Schmitt.

„Wir sind im Boot“

Empört reagierten drei Seniorenbeauftragte auf den Kommentar von Sabine Schilling in der Ausgabe vom 12. Januar, die gefragte hatte: „Wo sind denn die Seniorenbeauftragten, die mit viel Tamtam ihre unten Broschüren erstellen?“ Günter Magin, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Annweiler, hält das für eine Frechheit. Auf Nachfrage betont er, dass er auch in der Corona-Krise ansprechbar sei. Er habe einer Dame auch angeboten, gegebenenfalls bei ihm mit seinem Laptop die Online-Anmeldung zu erledigen. So wie es derzeit aussehe, fahre er sie auch in das Impfzentrum. Die Verbandsgemeinde, die Freiwillige Feuerwehr, das DRK und auch er seien vom Hilferuf bis zur Lösung des Problems „im Boot“.

Als „böse und falsch“ bezeichnet Günter Krüchten aus Rülzheim die Passage des Kommentars. Er gehört dem ehrenamtlichen Team der Seniorenbeauftragten Ingrid Mendel in Rülzheim an. Die Ehrenamtlichen unterstützten in dieser schwierigen Zeit vielfältig, zum Beispiel bei Einkaufsfahrten. In Anspielung auf die „bunten Broschüren“ schreibt Krüchten, „uns fehlen allerdings die ,bunten Nachmittage’, die wir für die Seniorinnen und Senioren gestalten. Und ich weiß, denen fehlen die auch.“

„Pauschale Kritik suspekt“

Karlheinz Frech aus Hochstadt, seit 2013 Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Hochstadt, schreibt, er biete seit 4. Januar für die Zielgruppe der über 80-Jährigen eine Impfberatung an. Die RHEINPFALZ habe eine Hinweis veröffentlicht, leider ohne Angabe der Uhrzeit. Vor allem in der ersten Januarwoche habe er zahlreiche Anrufe erhalten und auch Anmeldeformulare verteilt. Frech warnt: „Achtung, Frau Schilling, pauschale Kritik oder Verurteilung ist sehr suspekt oder oftmals falsch.“ Zu bedenken sei auch, die meisten Seniorenbeauftragten oder Mitglieder in den Seniorenbeiräten gehörten den Risikogruppen an.