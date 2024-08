In Landau sind viele Menschen ehrenamtlich in Vereinen, Organisationen und Gruppen aktiv. Dieser Einsatz bilde das Fundament des sozialen Miteinanders, lobt die Stadt. Mit einer musikalischen Veranstaltung im Goethepark möchte sie die Engagierten feiern. Die städtische Koordinationsstelle Ehrenamt lädt mit Unterstützung der Dieter-Kissel-Stiftung für Samstag, 28. September, ab 16 Uhr zu einem Dankesfest an der Konzertmuschel ein. Dort treten die Band Moonshiners aus Freimersheim, die Big Band des Landauer Eduard-Spranger-Gymnasiums und weitere Kulturschaffende auf. Zur Verpflegung erhalten Teilnehmende mit Ehrenamtsbändern vor Ort Picknicktüten mit Getränk und süßem sowie salzigem Inhalt. Ab sofort und bis spätestens 1. September können sich Vereine und soziale Organisationen, die in Landau gemeinnützig tätig sind, per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de anmelden. Aus organisatorischen Gründen wird um die Anzahl der Teilnehmenden gebeten sowie eine Information, ob im Park Stühle benötigt werden oder Picknickdecken für die Teilnehmenden mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Marienkirche statt. Die Ehrenamtsbänder können im Vorfeld im Büro der Ehrenamtsbeauftragten, Friedrich-Ebert-Straße 5, abgeholt werden, um sie an die Ehrenamtlichen weiterzugeben.