Bereits 40 Bäume haben Ehrenamtliche auf Flächen zwischen Maikammer und Diedesfeld zurückgeschnitten. Sie waren an insgesamt drei Tagen im Einsatz. Auch Brombeerhecken wurden geschnitten, außerdem viele Totholzstapel geschichtet, und auch eine Galionenmauer haben die Helfer freigelegt. Am Samstag sollen die Arbeiten weitergehen, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist am Aussiedlerhof Ernst. Dort sollen Apfelbäume geschnitten werden. Helfer sind willkommen, am besten mit Schere und Säge. Anmeldung und Informationen bei Martina Garrecht, Telefon 06321/5085.