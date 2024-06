Die Stiftung der VR Bank Südpfalz wird 25 Jahre alt und schreibt deshalb Preisgelder in Höhe von 25.000 Euro aus für ein besonderes Engagement in den Bereichen sozialer, umweltorientierter und kultureller Aktivitäten in der Region. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September. Die Stiftung selbst hat nach eigenen Angaben seit 1999 mit über einer halben Million Euro mehr als 400 gemeinnützige Projekte in der Region gefördert. Das Stiftungsvermögen beträage mittlerweile über 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich verwalte die Stiftung rund 300.000 Euro treuhänderisch und schütte die Erträge im Sinne der Stifter aus. Die Bewerbung um besagte Preisgelder ist online möglich unter www.vrbank-suedpfalz.de/stiftungswettbewerb