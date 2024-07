Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer und seine 78-jährige Ehefrau sind im Urlaub auf dem Woogweg in Edenkoben gestürzt und mussten ins Krankenhaus. Am Dienstagmittag fuhr das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen auf dem Woogweg. Der Mann verlor plötzlich das Gleichgewicht und stürzte, wobei er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Seine Frau eilte ihm zur Hilfe und steuerte auf den Grünstreifen neben dem Weg. Dort übersah sie jedoch einen Stein, verlor die Kontrolle und stürzte ebenfalls. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, seine Frau klagte über Schmerzen. Beide trugen keinen Fahrradhelm. Sie wurden gemeinsam zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei weist darauf hin: „Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie deshalb immer einen Fahrradhelm. Denn Fahrradhelme retten Leben.“