Das Gebäude in der Landauer Königstraße 57 - 61 direkt an der Queich, in dem sich zuletzt das Einzelhandelsgeschäft Papier-Fix befunden hatte, wird umgebaut. Ein Baukran steht bereits. Laut Stadtverwaltung ist der Baubeginn noch nicht angezeigt worden. Geplant sind elf Wohnungen, zwei Läden und ein Büro sowie 14 Kraftfahrzeugstellplätze im Hof. Papier-Fix hatte alles rund ums Schreiben verkauft, und das Aus Ende Januar 2020 mit dem zunehmenden Trend vom stationären Einzelhandel zum Internethandel begründet. Die Investitionspläne des Eigentümers hätten allerdings auch den Abriss von Lager- und Büroflächen vorgesehen, um Parkplätze zu schaffen. Das gewohnte Sortiment hätte so nicht mehr präsentiert werden können und Investition in einen anderen Standort seien nicht rentabel erschienen, heißt es noch auf der Homepage.