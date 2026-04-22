Das frühere Hotel Brenner ist seit Februar geräumt und derzeit wegen eines Wasserschadens nicht bewohnbar. Ob es noch zu retten ist, würde die Stadt auch gerne wissen.

Das Hotel Brenner an der Ecke Linien-/ Maximilianstraße in Landau – oder besser, das Gebäude, in dem das Hotel lag – hat eine bewegte Geschichte. Es gab gar eine Zeit, in der es das beste Hotel der Stadt war. Das erste Haus am Platz, wie man so schön sagt. Doch es scheint so, als könne die Geschichte des Hauses bald enden. Seit dem 11. März ist die Linienstraße vor dem Haus gesperrt. Der Sicherheit wegen, teilte die Stadtverwaltung damals mit.

Denn es gibt im Hotel einen Wasserschaden. Ob das Gebäude noch zu erhalten ist, ist unklar. In Hintergrundgesprächen ist zu hören, dass es eher nicht zu retten sein soll. Die Verwaltung hatte zuvor schon von „gravierenden Schäden“ gesprochen. Informationen aus erster Hand zu erhalten, ist allerdings schwierig, denn der Eigentümer des Hauses ist öffentlich nicht bekannt. Dafür kommen immer neue Details ans Licht. Beispielsweise, wie der Schaden überhaupt bemerkt wurde.

Kaufinteressent abgesprungen

Denn das Gebäude hätte verkauft werden sollen. Als der Kaufinteressent, der öffentlich nicht genannt werden will, das Gebäude betrachtete, fiel die Feuchtigkeit auf – und in der Folge der Schaden. Für den möglichen Käufer sei das Gebäude dadurch uninteressant geworden, berichtet dieser. Das Wasser muss aber wochenlang gelaufen sein.

Ob das Haus einsturzgefährdet ist, ist noch nicht geklärt. Die Verwaltung hatte vom Hauseigentümer ein statisches Gutachten zur Standsicherheit gefordert. Die vierwöchige Frist ist mittlerweile abgelaufen. Ein Nachweis sei noch nicht eingegangen, berichtet die Stadt auf Nachfrage. Es sei ein Zwangsgeld verhängt worden. Der Eigentümer habe nun noch einmal bis Mitte kommender Woche die Gelegenheit, einen Standsicherheitsnachweis zu liefern. Sollte dies nicht passieren, werde die Verwaltung schnell einen eigenen Gutachter beauftragen, sagt Sprecherin Lena Wind.

Bewohner wehrte sich gegen Räumung

Der Schaden war nicht früher bemerkt worden, weil das Gebäude zum Zeitpunkt der Betrachtung durch den abgesprungenen Kaufinteressenten schon seit über einem Monat leergestanden hatte. Die Stadt hatte es räumen lassen und die Wohnungen wegen des mangelhaften Brandschutzes versiegelt.

Einer der zuletzt wohl 25 Bewohner hat sich juristisch gegen die Nutzungsuntersagung, wie der Vorgang im Behördendeutsch heißt, gewehrt. Der Fall wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrechtsausschusses aufgerufen – in Abwesenheit des Ex-Bewohners sowie dessen Anwältin. Denn die Sache war klar, wie Rechtsamtsleiter Stefan Joritz erläuterte.

Gerichte: Stadt liegt richtig

Zur Vorgeschichte: Der Brandschutz im Haus war nicht ausreichend, erklärte Joritz, „die Zustände waren nicht haltbar“. Der Eigentümer habe nicht nachgebessert, also habe man gegen die Bewohner die Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Der frühere Bewohner habe nicht nur Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt, sondern sei auch vor das Verwaltungsgericht Neustadt gezogen. Dieses habe festgestellt, dass das Handeln des städtischen Brandschutzes rechtens gewesen ist.

Der Mann ging in die zweite Instanz, vor das Oberverwaltungsgericht. Auch dort gab man der Landauer Stadtverwaltung recht, berichtete Joritz. Die Brandschutzmängel seien da, die Verwaltung habe auch keinen Ermessensfehler begangen. Basierend auf diesen beiden Urteilen der Verwaltungsgerichte sehe er keinen Grund, dem Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung zu entsprechen.