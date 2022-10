Der Eigentümer des früheren Kaufhof-Geländes am Landauer Hauptbahnhof, Ehret + Klein aus Starnberg, kündigt einen baldigen Start der Bauarbeiten für das geplante Projekt „Stadttor Landau“ an. Wie die Firma mitteilt, ist für Mitte kommender Woche der Spatenstich geplant. Die derzeitige Brachfläche soll also recht bald verschwinden. Auf der ehemaligen Einzelhandelsfläche ist eine Mischnutzung von Wohnen, Handel und Gewerbe vorgesehen. In einem turmartigen Gebäudeteil an der Ecke von Ostbahn- und Maximilianstraße soll auch eine Skybar entstehen, also ein Lokal mit Terrasse über den Dächern der Stadt. Die Zeit drängt, weil der Investor angekündigt hatte, im Jahr des Stadtjubiläums fertig zu werden, also schon 2024.

Der Kaufhof, mit dem viele Landauer viele schöne Erinnerungen verbinden, war in den vergangenen Monaten auch mit Spezialgerät abgerissen worden.